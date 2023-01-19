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НБКИ: по два кредита в среднем приходится на каждого заемщика в Нижегородской области

На каждого заемщика из Нижегородской области в среднем приходится по 2,1 кредита, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй по итогам 2022 года. Показатель не изменился по сравнению с уровнем прошлого года. Он оказался чуть ниже общероссийского, который составляет 2,3 займа (+0,1 кредита к 2021 году).

Такая динамика указывает на то, что события 2022 года – начало спецоперации, санкции и изменение экономической ситуации – не повлияли на рынок розничного кредитования, отмечают в НБКИ. «После спада в марте-апреле прошлого года, затем, по мере снижения ключевой ставки Банка России и сокращения рыночных ставок, кредитование населения постепенно восстановилось. Причем это произошло, несмотря на достаточно консервативные кредитные политики банков и умеренную кредитную активность граждан»,– комментирует директор бюро по маркетингу Алексей Волков.

Анастасия Еремина

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