МТС вошла в десятку лучших работодателей России в IT-отрасли

Сотрудники компании выше всего ценят в своей работе используемые оператором современные технологии, комфортность условий труда и социальный вклад МТС



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По данным площадки «Хабр Карьера», МТС вошла в топ-10 лучших ИТ-работодателей России. При этом МТС оказалась единственной телекоммуникационной компанией в данном списке.

Сервис оценивал предприятия отрасли по таким показателям, как поставленные перед персоналом рабочие задачи, применяемые технологии, уровень заработной платы, наполнение социального пакета, возможности карьерного роста, и другим условиям труда.

Выше всего сотрудники МТС оценили комфортность условий труда, современные технологии, используемые в экосистеме, и социальный вклад компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставило ПАО «МТС». Реклама

Фото предоставило ПАО «МТС». Реклама



«МТС в десятке лучших работодателей — заслуга слаженной работы нашей команды. Мы много делаем, чтобы сотрудникам было интересно, удобно и приятно работать. МТС — интереснейшее место для построения карьеры ИТ-специалистов, крупнейший телеком-оператор и динамичная яркая экосистема, полная вызовов и возможностей. Уверен, это только начало! У нас много планов, как сделать работу наших сотрудников еще лучше и интереснее»,— отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Сервис оценок компаний запущен на «Хабр Карьере» в 2018 году. С его помощью работники оценивают своих работодателей и имеют возможность размещать развернутые комментарии об особенностях своей работы. Организации, набравшие определенное количество оценок за год, получают публичную оценку в профиль и могут участвовать в ежегодном рейтинге лучших ИТ-работодателей.

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