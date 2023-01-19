Проверку нарушения прав инвалида из Саратова при банкротстве взяли на контроль в СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации об обмане женщины-инвалида, являющейся ветераном труда, арбитражным управляющим. Об этом сообщает СУ СК.

Со ссылкой на видеообращение жителей Саратова в интересах гражданки следователи сообщают, что при проведении в отношении нее как физического лица процедуры банкротства арбитражный управляющий совершил незаконные действия: двухэтажное складское помещение реализовано на торгах как одноэтажное, а хранившиеся там автомобили, украшения и сейф похищены. До сих пор управляющий к ответственности не привлечен.

Проводится процессуальная проверка. Глава СК РФ поручил доложить о ее результатах.

Марина Ковалева