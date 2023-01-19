Югорский лесопромышленный комбинат в четыре раза увеличил объемы производства

Лесопромышленный комбинат «Самза» (Советский район) с 2020 года увеличил объемы производства в четыре раза, запустив проект по производству древесной муки из отходов древесины. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития Югры.

Реализовать проект комбинат смог за счет льготного займа в размере 41,2 млн руб., предоставленного Фондом развития Югры под 3% годовых. В результате компания создала 15 новых рабочих мест и получила возможность производить древесную муку в объеме 7, 2 тыс. тонн в год. Запуск производства запланирован на второе полугодие 2023 года.

Помимо этого, в 2021 году предприятие приобрело полуавтоматическую линию упаковки готовой погонажной продукции с логотипом комбината, позволяющую увеличить производительность труда при уменьшении трудозатрат.

Комбинат «Самза» начал работу в 2020 году. Основные виды выпускаемой продукции: погонажные изделия (обрезная доска, профилированный брус, оцилиндрованное бревно).

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