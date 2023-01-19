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Число инсультов среди жителей Удмуртии выросло на 1,9% в 2022 году

В Удмуртии в 2022 году зарегистрировали 6 475 случае инсульта, что на 1,9% больше показателя за предыдущий год. При этом, как сообщает пресс-служба минздрава региона, от острого нарушения мозгового кровообращения все чаще страдают люди в трудоспособном возрасте.

Как рассказала главный внештатный невролог минздрава Удмуртии Наталья Комиссарова, инсульт — это нарушение функций головного мозга, которое внезапно развивается из-за прекращения кровотока в сосудах мозга в результате образования тромба или разрыва сосуда. Риск инсульта возрастает с возрастом, однако в настоящее время существует тенденция на «омоложение» сосудистых катастроф.

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