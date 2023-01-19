Пресс-служба МВД по Дагестану опровергла информацию о штрафе портрету князя XVIII века

Пресс-служба дагестанского МВД назвала фейком распространившуюся в СМИ информацию о штрафе, назначенном не пристегнутому ремнем безопасности портрету жившего в XVII–XVIII веках князя Хаджи-Давуда. На самом деле камера автоматической фиксации уличила в нарушении ПДД водителя автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель с портетом князя Хаджи-Давуда

Фото: МВД Дагестана Водитель с портетом князя Хаджи-Давуда

Фото: МВД Дагестана

«Сегодня в отдельных средствах массовой информации и сети интернет получила распространение информация о якобы привлечении к ответственности за непристегнутый ремень пассажира транспортного средства — князя Хаджи-Давуда. Указанная информация не соответствует действительности»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По данным силового ведомства, 15 января в 11:17 на 923-м километре федеральной автодороги «Кавказ» камерой автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения было зафиксировано административное правонарушение, совершенное водителем автомобиля ГАЗ-3302. Ответственность за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, предусмотрена ст. 12.6 КоАП РФ.

«Соответствующее постановление в рамках требований законодательства было вынесено в отношении владельца транспортного средства,— сообщили в МВД.— При этом стоит отметить, что перевозимый портрет камерой наблюдения не фиксировался».

Нарушителя система берет в белую рамку, что видно на фото, обратили внимание недобросовестных журналистов на подтверждающую иллюстрацию в МВД.

Юлия Рыбина, Махачкала