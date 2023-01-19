Суд отказал в требовании о банкротстве компании «Инвестрадиострой»

Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении требования о признании банкротом ООО «Инвестрадиострой». Требование заявлял «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Заявление фонда о банкротстве «Инвестрадиостроя» было мотивировано тем, что строительная компания якобы нарушила свои обязательства по передаче покупателям квартир в многоэтажном доме на проспекте Нагибина, 38. Согласно заявлению, срок истек еще во втором квартале 2020 года и дом включен в Единый реестр проблемных объектов.

Однако, как было установлено судом, данную многоэтажку уже ввели в эксплуатацию, что подтверждается записью в Единой информационной системе жилищного строительства. При этом суд не получил доказательств наличия у «Инвестрадиостроя» долгов перед участниками долевого строительства. Был установлен лишь один факт задолженности компании по исполнительному производству в пределах до 300 тыс. руб.

«В данном случае признание должника банкротом и открытие конкурсного производства приведет к увеличению реестра требований кредиторов, что приведет к более негативным последствиям для участников строительства (дольщиков)»,—решил суд.

История многоэтажки на Нагибина, 38, началась в 2003 году, в Ростове ее прозвали «милицейский долгострой».

Реализацию проекта инициировало ГУ МВД по Ростовской области, которое заключило договор о возведении 240-квартирного жилого дома с ООО «СевкавНИПИагропром». Предполагалось, что часть квартир в новом доме получит ГУ МВД, а остальные будут проданы дольщикам на этапе строительства. Однако «СевкавНИПИагропром» не смог закончить стройку, и в 2006 году его заменило ООО «СК “Гарант Строй”», которое приняло на себя все обязательства перед дольщиками.

Новому партнеру ГУ МВД также не удалось довести проект до конца, так как он обанкротился в 2015 году. В рамках процедуры банкротства «Гарант Строя» незавершенный объект в степени готовности 20% был выставлен на торги с обременением для покупателя по предоставлению квартир или денежных компенсаций участникам долевого строительства. Покупателем недостроя стал «Инвестрадиострой».

Вадим Водолазов