Подмосковный чиновник взыскал 250 тысяч рублей с нижегородского таксиста

Суд в Нижнем Новгороде частично удовлетворил иск министра транспорта Московской области Алексея Гержика к индивидуальному предпринимателю – таксисту Ренату Хаярову, который зарегистрировал компанию «Гержикадвзяточник». Чиновник счел название оскорбительным и потребовал 1 млн руб. в качестве морального вреда, но суд постановил взыскать меньше – 250 тыс. руб.

Ренат Хаяров против иска возражал. Он пытался доказать, что название – случайный набор букв, не имеющий смысла, и узнать в нем фамилию чиновника нельзя.

Советский райсуд счел, что название компании порочит деловую репутацию Алексея Гержика, поэтому он вправе требовать компенсацию морального вреда. Кроме того, таксиста обязали изменить название юрлица.

Подробнее о деле – в материале «Ъ-Приволжье» «Борьба репутаций».

Анастасия Еремина