Цель принятия новой региональной программы капитального ремонта на 2023–2052 годы (вместо программы 2014–2044 годов) — выстроить справедливую очередность многоквартирных домов на капремонт, исходя из реального состояния каждого конструктивного элемента каждого здания и с опорой на просчитанную финансовую устойчивость регионального оператора. Перед нами не стояла задача перенести на более поздний срок какой-то вид работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исходя из результатов обследования технического состояния для ряда многоквартирных домов сроки проведения отдельных видов работ в новой программе были перенесены на более ранние, других — на более поздние. Особое внимание уделили обеспечению оперативной замены лифтового оборудования с истекающим сроком эксплуатации, а также ремонту предаварийных, протекающих кровель.

Перед началом выполнения работ обязательно готовится проектно-сметная документация (ПСД). До начала разработки этой документации проектировщики обязаны не только запросить и получить всю необходимую техническую документацию на дом, но и самостоятельно выехать на каждый объект для сбора дополнительных, актуальных сведений о его состоянии, а также об особенностях конструктивного элемента, подлежащего капитальному ремонту. Ранее разработкой проектно-сметной документации занимались специализированные организации, выигравшие это право по итогам открытых электронных аукционов.

Но нередко после старта строительно-монтажных работ выяснялось, что ПСД не соответствует реалиям, что говорило о неисполнении подрядчиками требований о дополнительных выездах и обследовании объектов.

Необходимость корректирования документации затягивала сроки и осложняла работу строителям. В конце прошлого года в фонде капитального ремонта был создан проектный отдел, который уже в этом году должен обеспечить подготовку всей необходимой документации для выполнения работ по капремонту МКД в 2023 году и в последующие периоды. Такие меры позволят оптимизировать процесс подготовки ПСД, снизить затраты на эту процедуру и значительно повысить качество проектов.

Согласно Жилищному кодексу РФ, сроки проведения капремонта определяются в региональной программе, сформированной с учетом объективных сведений о жилом фонде и финансовой устойчивости регионального оператора. Если фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора, участвовать в определении сроков капитального ремонта дома собственники квартир не могут. Очередность домов выстроена на основании заключения специалистов сторонних специализированных организаций, проводивших техническое обследование. Если у граждан возникнут индивидуальные вопросы, им предоставят персональные консультации, в том числе посредством личных приемов руководством фонда и департамента. В любом случае для граждан по-прежнему сохранен механизм переноса сроков капремонта на более ранний период, чем определен в региональной программе,— при обосновании подобной необходимости комиссии департамента и при наличии требующихся средств на счете регионального оператора.

Кроме того, у жителей есть право в любой момент на общем собрании принять решение о формировании фонда капитального ремонта их дома на специальном счете. После реализации этого решения они смогут самостоятельно определять сроки выполнения тех или иных видов работ по капремонту в доме, исходя из накопленных средств, отбирать подрядчиков и организовывать процесс капремонта. Такой вариант выбрали жители уже более 11% многоквартирных домов региона.