В Саратове обвинительный приговор покушавшемуся на мошенничество адвокату вступил в силу

Саратовский облсуд оставил в силе приговор адвокату Андрею Сотонкину, который был признан виновным в покушении на мошенничество, в силе. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Установлено, что 18 апреля прошлого года адвокат получил от доверителя 200 тыс. руб. под предлогом их передачи следователю УМВД по Саратову. Сотонкин убедил потерпевшего, что состав вменяемого ему преступления может быть переквалифицирован с действия могут быть переквалифицированы с ч. 2 ст. 228 УК РФ (приобретение, изготовление, хранения без цели сбыта наркотических средств) на более тяжкий состав – покушение на сбыт наркотиков, и денежные средства нужны для решения вопроса в пользу фигуранта. При получении денежных средств Сотонкин был задержан.

Адвокат вину не признал.

Ленинский райсуд приговорил его к 1,5 годам колонии-поселения и лишил права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет. Приговор обжаловали и защита, и обвинение, но апелляционный суд оставил его без изменения.

Марина Ковалева