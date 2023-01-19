Дефицит рыбной продукции в Ростовской области составляет 13%

Жители Ростовской области за год потребляют на 13% меньше рыбной продукции, чем необходимо в соответствии с рекомендуемой медиками нормой. Об этом на заседании заксобрания региона в четверг сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

По его словам, рекомендуемая норма потребления рыбопродуктов на человека составляет 22 кг в год. «В Ростовской области сегодня потребляется порядка 80 тыс т. Из них 56 тыс. т собственного производства и 24 т завозят из других регионов. Несложный подсчет говорит о том, что мы имеем дефицит рыбной продукции до необходимой медицинской нормы порядка 12 тыс. т»,— рассказал он.

Господин Рачаловский добавил, что считает нужным производить недостающий объем рыбной продукции в Ростовской области. Для этого, по его словам, необходимо расширять видовое разнообразие выращиваемых рыб, развивать переработку рыбы и привлекать новых инвесторов в эту сферу.

Кристина Федичкина