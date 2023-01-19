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Предприятия Кубани в 2022 году нарастили экспорт масложировой продукции почти в полтора раза

Масложировые комбинаты Краснодарского края в 2022 году экспортировали продукции на $1 млрд., что на 48% больше показателя предыдущего года, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на министра сельского хозяйства края Федора Дереку.

По данным краевого минсельхоза, основным экспортным продуктом в этой категории являются растительные масла – подсолнечное и рапсовое. Также за рубеж поставляют жмыхи, маргарин, майонез. В прошлом году объем поставок рапсового масла на зарубежные рынки за год вырос в три раза. Наибольший объем экспорта масложировой продукции из Краснодарского края приходится на страны Азии. Экспортеры получают господдержку в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Анна Перова, Краснодар

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