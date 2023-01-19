Под Горячим Ключом погиб водитель, вылетев из машины после столкновения с барьером

Под Горячим Ключом произошла авария, в которой погиб водитель Volkswagen Passat. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Авария произошла 18 января около 16 часов на автодороге «М4 Дон». По предварительным данным, 31-летний мужчина со стажем вождения около двух лет находился в машине не пристегнутым. Он превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением. Его машину занесло, и он наехал на металлическое барьерное ограждение. При ударе водитель выпал из автомобиля на проезжую часть дороги.

Прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину, и он скончался. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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