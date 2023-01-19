За неделю в Удмуртии подешевел перелет в эконом-классе и подорожал корвалол

В период с 10 по 16 января в Удмуртии изменились цены на ряд продовольственных товаров. По данным Удмуртстата, яблоки стали дороже на 5,8%, свежие помидоры — 5,6%, фруктово-ягодные консервы для детского питания — 4,8%, репчатый лук — 4,6%, черный байховый чай — 4,1%, сосиски, сардельки и морковь — 3,8%, огурцы свежие и белокочанная капуста — 3,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вместе с тем стал дешевле маргарин на 4,9%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 3,5%, крупа гречневая-ядрица — 2,6%, сметана — 2%.

Среди медикаментов повысилась цена на корвалол на 2,7%. Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожала также туалетная бумага на 5,7%, телевизор — на 2,3%, зубная паста — на 2,1%.

При этом снизились цены на стиральный порошок на 3%, детские бумажные подгузники — на 2,1%. Стоимость полета в самолете в салоне экономического класса сократилась дешевле на 9%.

Из услуг, включенных в еженедельный мониторинг, зарегистрировано повышение цен на проезд в трамвае и троллейбусе на 9,7%, в городском автобусе — на 7%. Стоимость проживания в гостинице 4-5 звезд стала дороже на 4,1%, в хостеле — на 2,1%.