Замминистра природных ресурсов Прикамья стал выходец из Республики Коми

Заместителем министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края назначен Дмитрий Полшведкин. Как пояснили в министерстве, он будет курировать направления, касающиеся охраны окружающей среды, экологии и особо охраняемых природных территорий. «Ставка создана для усиления этого блока работы», - отметили в ведомстве.

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46-летний Дмитрий Полшведкин — выходец из Республики Коми. По данным «СПАРК-Интерфакс», в разное время он был совладельцем ООО «Форус» и ЗАО «Генэко», зарегистрированных на территории этого субъекта. С июня 2014 года по февраль 2022 года Дмитрий Полшведкин возглавлял ГБУ «Территориальный фонд информации Республики Коми». Брат-близнец нового замминистра Роман Полшведкинранее занимал должность министра природы и окружающей среды Республики Коми.

На сегодняшний в минприроды Пермского края осталась одна вакантная ставка замруководителя. Она освободилась после того, как осенью прошлого года на пенсию ушел Владимир Маковей, который трудился в министерстве с 1992 года.