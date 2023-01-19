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Коммерсантъ FM
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Сенатор США раскрыл «масштабную слежку» властей за трансакциями американцев

Сенатор от Демократической партии Рон Уайден призвал Министерство юстиции США начать расследование в связи с тем, что различные органы власти — от федеральных до местных — получали доступ к данным более чем о 150 млн денежных переводов американцев. По его словам, правоохранительные органы обычно получают доступ к таким данным без решения суда. При этом, по мнению сенатора, речь идет не о получении таких данных для расследования конкретных преступлений, а о «масштабной программе слежки», в ходе которой правоохранительные органы получали «неограниченный доступ» к данным по десяткам миллионов переводов.

Господин Уайден сообщил, что он в течение года расследовал доступ властей к базе данных таких переводов, находящихся в распоряжении некоммерческой организации Transaction Record Analysis Center (TRAC) из штата Аризона. TRAC была создана в 2014 году в рамках соглашения по делу об отмывании денег между прокурором Аризоны и компанией Western Union. По данным господина Уайдена, кроме Western Union в эту организацию передают данные о трансакциях и другие компании такого рода, в том числе MoneyGram International, Viamericas и Euronet Worldwide.

По мнению сенатора, хотя правоохранительные органы теоретически могут иметь доступ к подобным данным, они получали слишком большие массивы данных, причем есть «опасения по поводу того, что слежка непропорционально затрагивала людей с низким доходом, меньшинства и сообщества иммигрантов». Так, по данным господина Уайдена, Министерство внутренней безопасности запросило у TRAC данные по миллионам денежных переводов между гражданами Мексики и жителями нескольких американских штатов. Кроме того, подобные данные получали Управление по борьбе с наркотиками и другие правоохранительные органы. В общей сложности речь идет о данных по десяткам миллионов переводов между США и несколькими десятками других стран. «Вместо того чтобы тратить ресурсы, собирая миллионы трансакций в рамках этой масштабной программы слежки, правительство должно сконцентрировать ресурсы на тех, кто действительно подозревается в нарушении закона»,— заявил господин Уайден.

Яна Рождественская

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