В Тутаеве затопило переправу и подход к купели

В Тутаеве местные жители в социальных сетях обратились к администрации с жалобой на невозможность пройти через пешую переправу через Волгу.

Деревянные мостки ледовой переправы у берега оказались затоплены. По мнению местной администрации, это произошло из-за колебаний уровня Горьковского водохранилища. Проблемы возникли и на подходах к крещенские купелям.

«Вчера, 18 января, было зафиксировано подтопление пешей переправы, предположительно сброс воды и на подходы к Крещенским купаниям на Волге. Сотрудники управления комплексного содержания оперативно выехали для досрочного временного устранения проблемы. Сегодня утром, 19 января, сотрудники управления комплексного содержания вновь вышли на работу для усиления конструкции. На данный момент ведутся работы»,— сообщили в администрации Тутаевского муниципального района.

После возведения дополнительных мостков проблема была устранена.

Вероника Макарова

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