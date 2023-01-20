Проверка слуха

Кто предложил поместить на одну из банкнот Аргентины портрет Лионеля Месси? Что цвет пояса в боевых искусствах говорит об уровне мастерства? И кому приписывают цитату о правильных туфлях и завоевании мира? Об этом — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Запатентованный аттракцион

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В США американские горки называют русскими?

Знаменитый аттракцион действительно придумали в США. В 1870-х изобретатель Джон Тейлор получил патент на конструкцию, которая содержала основные элементы привычных нам американских горок: вагонетка спускалась под действием силы тяжести и поднималась на высоту по инерции.

Но настоящим отцом аттракциона называют американского инженера ЛаМаркуса Томпсона. Первую горку он построил в 1884-м на острове Кони-Айленд в Нью-Йорке. Аттракцион оказался настолько популярен, что за первое десятилетие XX века Томпсон соорудил по всей Америке более 20 таких конструкций.

Но как эти горки назвали сами американцы? В заявке на патент 1872 года конструкция была обозначена как «наклонная железная дорога». А спустя пару десятилетий в английском языке прочно закрепился термин «roller coaster», что можно перевести как «роликовые горки». Зато во французском и испанском языках эти горки действительно называются русскими. Еще в 1804 году в Париже построили аттракцион наподобие склонов для катания на санках, который нарекли «Русскими горами». И этот термин спустя столетие стал использоваться уже для роликовых аттракционов американского происхождения.

Таким образом, русские ледяные горки действительно можно считать предшественниками популярного аттракциона roller coaster. Но в английском языка словосочетание «русские горки» обозначает исключительно горы, расположенные в России.

Вердикт — это неправда.

Если у вас нет рецепта

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Правдива ли цитата из кулинарной книги Елены Молоховец: «Если к вам неожиданно пришли гости, пошлите кухарку в погреб за холодной телятиной»?

В сети часто можно встретить фразу, которую приписывают автору знаменитой дореволюционной кулинарной книги. У нее множество вариантов, но во всех случаях она начинается со слов: «Если к вам неожиданно пришли гости…». А дальше следует внушительный перечень припасенных деликатесов, которые прислуга должна немедленно подать к столу.

Книга «Подарок молодым хозяйкам» не просто сборник рецептов, но и руководство по домоводству, написанное обеспеченной, но бережливой хозяйкой. Совет о том, что делать, если неожиданно явятся гости, мог бы находиться в первой части, предваряющей рецепты. Но ничего даже отдаленно похожего там нет.

Истоки этой апокрифической цитаты стоит искать в советском быте. Разносолы, паштеты, рябчики и фазаны из книги Молоховец для советского читателя выглядели совершенно фантастическими, а с точки зрения большевистской идеологии еще и вредными. Вероятнее всего, бытование цитаты об угощении внезапных гостей — это анекдот эпохи советского дефицита, когда на прилавках не было не только нежного молочного поросенка или бараньей ноги, но и любого относительно съедобного мяса.

Теперь же, когда книга Молоховец доступна любому читателю, можно легко удостовериться в том, что цитата не имеет к ней никакого отношения.

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.

Цветовая градация

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Черный пояс в боевых искусствах — признак высшего уровня?

Система рангов в восточных единоборствах берет начало в дзюдо, созданном в конце XIX века японцем Дзигоро Кано. Изначально его ученики упражнялись в традиционных кимоно, обвязываемых поясом, который по достижении определенного мастерства сменялся с белого на черный. Затем Кано ввел специальную форму — дзюдоги, однако пояса остались прежними. Белый олицетворял чистоту, а черный показывал, что ученик овладел знаниями.

Через два десятка лет основатель дзюдо решился ввести дополнительные цвета для классификации черных поясов. Тем временем в Европе уже будут активно использовать другие оттенки для дифференциации более низких рангов. А с развитием школ, направлений и даже видов самых разнообразных боевых искусств — не только японских, но и корейских, американских, европейских — стали формироваться разные цветовые схемы определения уровня мастерства.

В традиционном дзюдо белые, коричневые и иногда зеленые пояса обозначают ученический статус их обладателей. Мастера же от шестого дана и выше получают красно-белые, а от девятого — красные. Но при этом все мастера, независимо от уровня, имеют право носить пояса черного цвета, особенно часто это происходит на соревнованиях.

Но путаница возникает от огромного количества школ и направлений боевых искусств. Своя система цветов существует в разных стилях каратэ, айкидо и бразильской капоэйре, где белый пояс старше черного.

Вердикт — это полуправда.

Увековеченные купюрами

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Центробанк Аргентины предложил поместить на одну из банкнот портрет Лионеля Месси?

Новость о том, что легендарный форвард может оказаться на купюрах, появилась сразу после того, как аргентинская сборная одержала победу на чемпионате мира в Катаре. В финале против французов Месси забил два гола и был признан лучшим игроком турнира.

Чтобы увековечить достижение команды, Центробанк Аргентинской Республики якобы и предложил поместить на банкноту в 1 000 песо изображение капитана сборной-победителя. Сообщалось, что купюры с Месси должны поступить в регулярный оборот. Публикации в прессе даже сопровождались макетом новых денег: с одной стороны портрет форварда, с другой — фото всей сборной на пьедестале.

Но и аргентинский регулятор, и монетный двор новость опровергли. Выяснилось, что информация о планах выпуска «футбольной банкноты» появилась из-за недопонимания. Еще до финала чемпионата на очередном заседании топ-менеджмента Банка Аргентины кто-то из сотрудников пошутил: а почему бы нам не выпустить купюру с Лионелем Месси?

Об этом написало крупное экономическое издание страны El Financiero, добавив в материал коллаж с портретом форварда, но сопроводив примечанием о сатирическом характере информации. Однако большинство других СМИ и блогеров восприняли юмористическую заметку чересчур всерьез.

Вердикт — это неправда.

Из уст в уста

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Говорила ли Мэрилин Монро: «Дайте девушке правильные туфли, и она завоюет мир»?

Киноактриса, секс-символ и любимица публики приобрела мировую популярность благодаря ролям в культовых фильмах «Джентльмены предпочитают блондинок» и «В джазе только девушки». И ей, точнее, ее героиням, действительно принадлежит несколько похожих выражений.

Так, она пела, что «бриллианты — лучшие друзья девушек», и говорила, что «улыбка — лучший макияж, который может носить девушка». Неудивительно, что и цитату про туфли как инструмент покорения мира стали приписывать Мэрилин Монро. При этом нет никаких подтверждений, что она когда-либо говорила нечто подобное. В сборнике ее писем, заметок и дневников ничего похожего не нашлось, как и в автобиографии.

Фактчекеры из Quote Investigator обнаружили, что первое упоминание похожей фразы встречается в интервью американской актрисы и певицы Бетт Мидлер 1980 года. Ей задали вопрос об обуви, и она ответила: «Я убеждена, что с правильной обувью можно править миром». Спустя несколько лет эту цитату с атрибуцией Мидлер упоминали уже в том виде, в котором мы к ней привыкли. А приписывать эту цитату Мэрилин Монро начали только в начале 2000-х.

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.