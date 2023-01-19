Среди увлеченных хобби краснодарцев почти четверть занимается рукоделием

Жители краевой столицы в 23% случаев предпочитают заниматься вязанием, плетением, рисованием, резьбой оригами и другими видами рукоделия, этот же показатель в среднем по России составляет 22%. Данные получены в результате исследования, проведенного соцсетью «Одноклассники».

Также в исследовании отмечается, что около 40% жителей Краснодара стараются найти единомышленников в социальных сетях.

Собственные увлечения имеются у 95% жителей России. Половина опрошенных отмечают, что иметь хобби для них обязательно и очень важно.

Андрей Ульченко

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