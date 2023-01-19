Югра лидирует по числу кредитов на одного заемщика среди регионов России

Среднее количество розничных кредитов на одного заемщика в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре составило 2,4 единицы в декабре 2022 года, что на 0,1 единицу выше, чем годом ранее, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Регион показал наибольшее среднее значение розничных займов на одного человека по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) количество розничных кредитов на одного заемщика составило в декабре 2022 года 2,3 единицы. В ЯНАО данный показатель за год вырос на 0,1 кредит, а в Тюменской области остался без изменений. Среднее количество розничных кредитов на одного заемщика в Свердловской области осталось на уровне 2,2 единицы.

В целом по России в декабре 2022 года среднее количество действующих кредитов у заемщика составило 2,3 единицы, увеличившись за прошедший год на 0,1 единицу. Наибольшее количество кредитов (2,6 на одного заемщика) приходится на граждан от 25 до 30 лет. Наименьшее значение отмечено у заемщиков старше 65 лет (1,8 кредита).

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Диана Сунагатуллина