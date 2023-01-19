Менеджер по продажам

Обязанности:
• Проведение телефонных переговоров, консультация потенциальных клиентов (входящие/исходящие);
• Работа в CRM системе 1С;
• Актуализация базы действующих клиентов, поиск новых;
• Выполнение плановых показателей и соблюдение регламента продаж;
• Сопровождение привлеченных клиентов (деловая переписка);
• Помощь в организации мероприятий.
Требования:
• С опытом телефонных продаж;
• Владеющего грамотной устной и письменной речью;
• Умение работать в режиме многозадачности;
• Преимущество отдается соискателям со своими базами клиентов.
Условия:
• Мы предлагаем работу в стабильной компании;
• Своевременная выплата заработной платы (2 раза в мес., аванс, з/п);
• Заработная плата: оклад 60 000 руб. +%;
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 либо с 10.00 до 19.00 (офис);
Контакты для отправки резюме:
Евгения Сауткина, sautkina@kommersant.ru