Менеджер по продажам

Обязанности:

• Проведение телефонных переговоров, консультация потенциальных клиентов (входящие/исходящие);

• Работа в CRM системе 1С;

• Актуализация базы действующих клиентов, поиск новых;

• Выполнение плановых показателей и соблюдение регламента продаж;

• Сопровождение привлеченных клиентов (деловая переписка);

• Помощь в организации мероприятий.

Требования:

• С опытом телефонных продаж;

• Владеющего грамотной устной и письменной речью;

• Умение работать в режиме многозадачности;

• Преимущество отдается соискателям со своими базами клиентов.

Условия:

• Мы предлагаем работу в стабильной компании;

• Своевременная выплата заработной платы (2 раза в мес., аванс, з/п);

• Заработная плата: оклад 60 000 руб. +%;

• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 либо с 10.00 до 19.00 (офис);

Контакты для отправки резюме:

Евгения Сауткина, sautkina@kommersant.ru