Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Менеджер по продажам

Обязанности:

• Проведение телефонных переговоров, консультация потенциальных клиентов (входящие/исходящие);

• Работа в CRM системе 1С;

• Актуализация базы действующих клиентов, поиск новых;

• Выполнение плановых показателей и соблюдение регламента продаж;

• Сопровождение привлеченных клиентов (деловая переписка);

• Помощь в организации мероприятий.

Требования:

• С опытом телефонных продаж;

• Владеющего грамотной устной и письменной речью;

• Умение работать в режиме многозадачности;

• Преимущество отдается соискателям со своими базами клиентов.

Условия:

• Мы предлагаем работу в стабильной компании;

• Своевременная выплата заработной платы (2 раза в мес., аванс, з/п);

• Заработная плата: оклад 60 000 руб. +%;

• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 либо с 10.00 до 19.00 (офис);

Контакты для отправки резюме:

Евгения Сауткина, sautkina@kommersant.ru

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...