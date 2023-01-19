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В Самаре расследуют конфликт между депутатом и врио министра

В Самаре произошел конфликт между временно исполняющим обязанности министра имущественных отношений региона Игорем Андреевым и депутатом совета депутатов, членом партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Алексеем Митрофановым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По информации парламентария, в минувший вторник вечером господа Андреев и Митрофанов поругались в кофейне на ул. Льва Толстого и вышли на улицу выяснить отношения. После этого, как сообщает Александр Хинштейн со ссылкой на депутата совета депутатов, врио министра имущественных отношений Самарской области ударил оппонента кулаком в лицо и распылил в него газовый баллончик. Игорь Андреев утверждает, что обошелся без рукоприкладства и ограничился баллончиком, написал парламентарий.

Фото: vk.com/mitrofanov

Затем, по данным Александра Хинштейна, Алексей Митрофанов вызвал полицию и освидетельствовал свои травмы, начата проверка. В ГУ МВД по Самарской области на момент публикации новости ситуацию не прокомментировали.

Георгий Портнов

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