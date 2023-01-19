На вокзале в Екатеринбурге открыли новый зал пригородных касс

Новый круглосуточный зал пригородных касс открылся на железнодорожном вокзале Екатеринбург, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД). «В новом зале оборудовано четыре кассовых окна. Одно из них адаптировано для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске (имеет заниженный прилавок)»,— говорится в сообщении. Кроме того, оформить билеты можно самостоятельно с банковской картой — через терминалы самообслуживания.

В связи с открытием нового зала прекратили работу пригородные кассы, которые располагались справа от главного входа на вокзал.

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Алексей Буров