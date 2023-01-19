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В Оренбурге разбирают и перерабатывают новогодние елки

Власти Оренбурга приступили к разбору и переработке новогодних елок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С начала недели в городе начались работы по демонтажу новогодних конструкций. Сотрудники городских коммунальных служб снимают световое оформление и украшения, разбирают набивные елочные каркасы в парках и скверах.

Сосны с помощью дробильных установок перерабатывают в щепу. Она используется в зимний период для укрытия многолетних растений, а также летом для сохранения почвенной влаги.

Андрей Сазонов

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