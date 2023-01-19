Власть несет слово бложье

Тюменская область, ХМАО и ЯНАО вошли в десятку регионов по созданию и ведению официальных страниц органов власти и муниципальных структур в соцсетях, а губернаторы уральских регионов стали активными блогерами. Свердловская область, по данным АНО «Диалог Регионы», в этом списке среди отстающих субъектов РФ. Еженедельно в госпабликах в УрФО публикуется до 4,5 тыс. постов, которые получают порядка 7,8 млн просмотров. По мнению экспертов, через регулярную коммуникацию демонстрируется прозрачность органов власти и лояльность к ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Рейтинг ведения государственных пабликов в социальных сетях представил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин на совещании, посвященном итогам деятельности Центров управления регионами (ЦУР) УрФО. По его словам, лучшими регионами стали Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра). Его данные подтверждает исследование Минцифры РФ по количеству созданных официальных страниц и качеству их ведения, согласно которому в десятку лучших регионов России вошли Пермский край, ЯНАО, Курская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Калужская, Белгородская и Тюменская области, Удмуртская Республика и ХМАО.

Органы власти различных уровней и подведомственные учреждения обязали вести страницы в социальных сетях после вступления в силу 1 декабря 2022 года поправок в Федеральный закон № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Ответственными за исполнение федерального закона на уровне регионов назначены ЦУР — региональные филиалы «Диалог Регионы».

«Так получилось, что ряд регионов вроде Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа уже эту работу вели до федерального закона. Из отстающих — Свердловская область, где-то 50% из необходимого, в ХМАО — 90%. Но большинство уже сделали. Регионы Урала в интернет-коммуникациях более развиты, чем все остальные. Это достаточно богатые регионы, у них, как правило, есть ресурсы, чтобы в интернете работу выстраивать»,— пояснил господин Истомин.

Еженедельно в госпабликах в УрФО публикуется до 4,5 тыс. постов, которые получают порядка 7,8 млн просмотров, сообщили в АНО «Диалог Регионы».

Кроме того, уральские губернаторы, которые еще шесть лет назад считали, что ведение страниц в соцсетях снижает авторитет власти, стали вести свои страницы. Эксперт АКАР Урал, директор по развитию контент-бюро «Ишь, Миш!» Михаил Пономаренко оценивает эффективность такой госкоммуникации через понятное донесение информации в паблике, работу с комментариями и через актуальность тем, о которых пишет условный губернатор.

Как читают губернаторов УрФО в соцсетях:

Алексей Текслер (Челябинская область) — 114 тыс. подписчиков во «Вконтакте» и 22,4 тыс. — в Telegam;

Евгений Куйвашев (Свердловская область) — 52 тыс. подписчиков на неподтвержденной странице «Вконтакте» и 14 тыс. — в Telegam;

Дмитрий Артюхов (ЯНАО) — 39 тыс. подписчиков во «Вконтакте» и 17 тыс. — в Telegam;

Вадим Шумков (Курганская область) — 53 тыс. подписчиков во «Вконтакте» и 840 — в Telegam;

Александр Моор (Тюменская область) — 33 тыс. подписчиков во «Вконтакте» и 13,7 тыс. — в Telegam;

Наталья Комарова (Югра) — 23 тыс. подписчиков во «Вконтакте» и 6,7 тыс. — в Telegam.

Михаил Пономаренко отметил, что ему нравится следить за коммуникацией Натальи Комаровой и Дмитрия Артюхова. «У Комаровой открытая, искренняя подача, свой стиль, я бы назвал его "заботливый". Артюхов явный технократ, для него соцсети это привычный инструмент общения. Я бы выделил, что он открыто и искренне переживает за регион, много личных постов с поездок в самые дальние уголки»,— считает господин Пономаренко. Алексей Текслер, по его словам, нативно понимает, о чем и как говорить, не стесняется показывать семью, эмоциональные моменты. Евгений Куйвашев, как отметил господин Пономаренко, по какой-то причине (после осенних выборов — «Ъ-Урал») забросил личные аккаунты.

«От перехода губернаторов в соцсети вижу только плюсы. Пока каждый ведет коммуникацию по-своему, но общие тенденции очевидны — для госслужащих соцсети становятся понятным и прозрачным инструментом работы»,— заключил эксперт. Как отметил Кирилл Истомин, ведение государственных пабликов в соцсетях может стать новым уровнем коммуникаций органов власти с населением. При этом он опасается, что чиновники превратят это в большую формальность.

Диана Сунагатулина