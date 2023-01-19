В Самаре врио министра ударил депутата и распылил в него газовый баллончик

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил о произошедшем в Самаре конфликте между врио министра имущественных отношений региона Игорем Андреевым и депутатом райсовета эсером Алексеем Митрофановым. Как рассказал депутат в своем Telegram-канале, инцидент начался в помещении кофейни на улице Льва Толстого и стал итогом «давних неприязненных отношений» между Игорем Андреевым и Алексеем Митрофановым.

По словам Александра Хинштейна, врио министра имущественных отношений региона ударил депутата райсовета кулаком в лицо и распылил в него газовый баллончик. При этом сам чиновник утверждает, что не бил господина Митрофанова, а с перепуга распылил ему в лицо баллончик.

Также, по словам Александра Хинштейна, после инцидента депутат райсовета «вызвал полицию, написал заявление и пошел освидетельствовать увечья». Правоохранители начали проверку, утверждает парламентарий. В региональном ГУ МВД «Ъ» обещали прокомментировать ситуацию позже.

Георгий Портнов, Самара