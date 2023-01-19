В ЗакСе предложили выдавать бесплатные лекарства петербуржцам со слабым сердцем

Комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержала законопроект о выдаче за счет города лекарств петербуржцам с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) высокой степени. Об этом сообщила пресс-служба парламента города.

Согласно тексту законопроекта, документ имеет цель «эффективное лечение» пациентов с хронической сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса менее 40%, вставших на диспансерный учет. Сейчас ХСН входит в число наиболее частых причин смертности у горожан.

«Выделение дополнительных средств из городского бюджета позволит спасти 637 жизней каждый год, а количество повторных госпитализаций уменьшить на 1274»,— отметил главный внештатный терапевт Петербурга Вадим Тыренко, комментируя законопроект.

В 2021 году в Петербурге было зарегистрировано более 26 тыс. пациентов с ХСН, в этом году их количество может превысить 30 тыс. человек. Из 14,5 тыс. состоящих на поликлиническом диспансерном учете более 8 тыс. больных входят в группу максимально высокого риска.

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