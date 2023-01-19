Уголовное дело водителя «Уфа-лайна», обвиняемого в гибели шести пассажиров, начнут рассматривать в суде 24 января

Благоварский межрайонный суд назначил на 24 января судебное заседание по уголовному делу 28-летнего Азата Сафаргалиева, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Авария произошла в июле 2022 года на трассе М-5. Ford Transit, принадлежащий компании «Уфа-лайн», двигался из Языково в Уфу. В микроавтобусе находились 24 пассажира при допустимом количестве 19 человек. Во время движения автобус столкнулся с движущимся в попутном направлении КамАЗом. В результате ДТП шестеро пассажиров погибли, одному был причинен тяжкий вред здоровью,17 человек были госпитализированы.

Обвиняемый признал вину. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Венера Хисамова

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