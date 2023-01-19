В Ейске владельцам квартир в доме, пострадавшем от падения самолета, выплачено 2,3 млн рублей

Жильцы дома в Ейске, во дворе которого упал Су-34, получили 2,3 млн руб. компенсационных выплат, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По информации пресс-службы, в ноябре 114 семьи получили 623 тыс. руб., а в декабре — 123 собственника квартир — 1,7 млн руб. Выплаты за январь планируется перечислить плоть до 10 января. Также 264 жильцов пострадавшего дома получили единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб по полной утрате имущества. Еще 871 человек получили по 10 тыс. руб.

Всего на компенсации жителям дома из резервного фонда Краснодарского края выделили 67 млн руб. Дом, на который упал самолет, восстановят до 1 ноября.

Трагедия в Ейске произошла 17 октября прошлого года. Истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул во дворе девятиэтажного дома, вызвав пожар. Пострадали 25 человек, погибли четверо.

Анастасия Назарова