В Перми для трех девелоперов установят зоны комплексного развития крупных территорий

Три девелопера – «Железно», ГК «Оникс» и «Орсо групп» предложили комиссии по землепользованию и застройке установить на своих земельных участках зоны комплексного развития. Кировский девелопер «Железно» готовится к застройке бывшего Пермского мясокомбината на ул. Дзержинского, 31. «Оникс» планирует освоение 9 га в Камской долине возле ТРК «СпешиLove». «Орсо групп» намеревается построить жилье на территории бывшего Лакокрасочного завода на ул. Левченко.

Установить зону КРТ на территории бывшего мясокомбината предложила структура кировского девелопера ООО «Спецзастройщик «Железно Пермь». Речь идет об участке в 11,36 га, приобретенном компанией. Также на части территории в 2,9 тыс. кв. м предлагается установить территорию общего пользования ТОП-1, там обустроят сквер. Также бывшую заводскую площадку для строительства детского сада внесут в зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Установление зоны ТОП-1 вынесут на публичные слушания. Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова рекомендовала представителям девелопера «Железно» представить на следующее заседание комиссии концепцию застройки территории. Напомним, что недавно региональные власти заключили с «Железно» соглашение о комплексном развитии территории мясокомбината.

ГК «Оникс» тоже заключила с минимущества аналогичное соглашение, компания попросила установить зону КРТ на 9 га на месте бывшей котельной за ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 108 и 108а). Там компания возведет не более 140 тыс. кв. м жилья и соцобъекты – поликлинику и детсад. Сценарий развития этой территории, по словам руководителя ГК «Оникс» Демида Кузьмичева, предполагает 12 лет. По словам Ларисы Ведерниковой, с учетом масштабных планов по развитию Камской долины (строительство студенческого кампуса, нового онкоцентра и прочего) на этой территории в перспективе планируется возвести школу.

На территории лакокрасочного завода зону комплексного развития предложили установить на 8,4 га. Часть этой территории находится в собственности структур «Орсо групп», а часть – в аренде. Площадка бывшего завода расположена в зоне оптовой торговли, открытых рынков Ц–5, а также в зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Как сообщила на заседании комиссии представитель краевого минимущества, сейчас девелопер работает над снятием санитарно-защитных зон с участков, оформляет права на них. Комиссия проголосовала за то, чтобы направить проект по установлению зоны КРТ на утверждение краевого правительства.