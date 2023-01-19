«Противостояния Месси и Роналду болельщики не видели давно»

Вечером футбольный мир ждет противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Португалец впервые сыграет за свой новый клуб «Аль-Наср». Соперником станет французский «Пари Сен Жермен», который получит за эту встречу €10 млн. Игра пройдет в столице Саудовской Аравии. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Противостояния Месси и Роналду болельщики не видели с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус», за который играл Криштиану, разобрался с «Барселоной» Лионеля в Лиге чемпионов (3:0). С тех пор много воды утекло, и вот звезды, о соперничестве которых слагают легенды и снимают фильмы, сойдутся вновь.

Причем против ПСЖ будет играть не просто «Аль-Наср», команду усилят футболисты клуба «Аль-Хиляль». Так что фактически мы увидим сборную столицы Саудовской Аравии. А на что способны игроки из этой страны, мы знаем по чемпионату мира. Поэтому неудивительно, что билетов на матч не достать. Один из шейхов даже выкупил вип-ложу за $2,6 млн. Правда, стоит сказать, что в эти деньги входит также возможность зайти после матча в раздевалку и пообщаться со звездами.

А вот во Франции игрой никто не интересуется, рассказал “Ъ FM” футбольный менеджер Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «Это выставочный матч, разминочный, главное, не травмироваться и сделать красивые фото. Просто шейхи за чашкой кофе договорились о такой встрече. Показывает ее один платный канал, думаю, мало кто будет его смотреть».

В России даже платные каналы эту игру транслировать не будут, и увидеть мачт можно только в интернете. Ходят слухи, что шейхи хотят заполучить Месси в клуб «Аль-Хиляль», чтобы легендарное противостояние звезд стало достоянием чемпионата Саудовской Аравии.

Только вот Лионель Месси, в отличие от Криштиану Роналду вряд ли поедет в Эр-Рияд, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк: «Зачем ему идти в "Аль-Хиляль"? Роналду просто никому не был нужен, поэтому он и согласился. Контракт португальца в €200 млн включает и рекламные деньги. Месси сам приносит по €500 млн в год».

Кроме Месси, в списке тех, кого хотят заполучить клубы Саудовской Аравии: Эден Азар, Серхио Рамос, Роберто Фирмино, Пепе, Марко Ройс. И аргументы для того, чтобы убедить возрастных футболистов, у шейхов есть — денег они не жалеют.

Возможно, с точки зрения бизнеса, эти вложения вряд ли окупятся, но внимание болельщиков все это точно привлечет, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Футбол — индустрия развлечений. И это не саудиты придумали. Почему испанская La Liga стояла насмерть, чтобы не отпускать Неймара, Месси? Когда там снимаются великолепные актеры, мы ходим в кино и смотрим. Так и в футболе».

Правда, покупка звезд оптом порой приводит к неприятным последствиям. Например, убытки ПСЖ в прошлом сезоне оставили €326 млн. Это рекорд, не говоря уже о зарплатной ведомости клуба, которая составляет невероятные €728 млн за сезон. Но такие мелочи, как потеря денег, не останавливают миллиардеров арабского мира. Так что, если болельщикам в Эр-Рияде понравится шоу в исполнении Месси и Роналду, то они его получат на постоянной основе, сколько бы это не стоило.

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