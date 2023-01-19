Жителям дома, пострадавшего при падении истребителя в Ейске, выплатили 2,3 млн рублей на аренду жилья

В Ейске жителям дома на улице Коммунистической, пострадавшего из-за падения военного самолета Су-34, выплатили 2,3 млн руб. на аренду жилья. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В ноябре 2022 года средства получили 114 семей (623 тыс. руб.), в декабре — 123 семьи (1,7 млн руб.). Деньги за январь переведут до 10 февраля текущего года.

Уточняется, что остальные выплаты, в том числе единовременную материальную помощь при полной утрате имущества и компенсации за вред здоровью, выплатили в полном объеме.

«Пострадавшие после падения самолета подъезды дома в Ейске заново отстроят до 1 ноября. Квартиры сдадут в предчистовой отделке, жителям выплатят компенсации на ремонт — не менее 10 тысяч рублей на 1 кв. м жилья», — говорится в сообщении.

Всего на компенсации жителям пострадавшего дома из резервного фонда Краснодарского края направили 64 млн руб.

Анастасия Донскова

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