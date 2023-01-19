В Петербурге скончался подросток после жалоб на симптомы простуды

В Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах в собственной квартире на улице Маршала Захарова погиб 14-летний подросток. Ранее он жаловался на симптомы ОРВИ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Его без признаков жизни обнаружила мать, когда пришла проверять сына. Накануне, по ее словам, у него были признаки ОРВИ: небольшая температура, насморк и кашель»,— приводит агентство слова собеседника.

Вызванные на место врачи констатировали гибель мальчика. Следственный комитет по Санкт-Петербургу организовал проверку по факту произошедшего.

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