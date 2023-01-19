В Крыму запустили продажу билетов на поезда Москва — Симферополь

Продажу билетов на поезд №166 Москва — Симферополь начали в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд сервис экспресс» в Telegram.

Поезд будет курсировать между полуостровом и Москвой с 13 марта по 25 мая, кроме дат 17–20, 24, 25 и 31 марта, 01, 07, 08, 14–16, 20–22, 28–30 апреля, 01, 05–08, 12–13, 19–20 мая.

В компании отметили, что продажи в некоторые дни будут приостановлены из-за уточнения расписания прибытия поездов.

«На данный момент не идет речи об уменьшении числа поездов или их отмене»,— говорится в сообщении.

График движения поездов будет скорректирован с учетом хода плановых ремонтных работ на железной дороге.

Анастасия Донскова

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