Инвестиции «Россети Тюмень» в развитие электросетей в 2023 году составят 14,6 млрд рублей

Компания «Россети Тюмень» в 2023 году планирует направить 14,6 млрд руб. на развитие электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, сообщила пресс-служба. «Объем инвестиций увеличится почти в два раза по сравнению с прошлым годом»,— говорится в сообщении.

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На реализацию инвестпроектов направят:

в Тюменской области — 6,3 млрд руб.;

в ЯНАО — 2,1 млрд руб.;

в ХМАО — 6,2 млрд руб.

В частности, планируется ввести в эксплуатацию 32 новых объекта и 110 реконструированных, построить около 330 км линий электропередачи. Ввод объектов позволит обеспечить общую мощность в объеме 275 МВА.

Для техприсоединения новых потребителей энергетики построят более 170 км линий электропередачи в Тюменской области. Новые объекты появятся в поселке Богандинский, селе Перевалово, Нижнетавдинском, Вагайском, Омутинском районах и поселке Голышманово, сообщили в компании.

«Россети Тюмень» работают на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В управлении находится более 52,6 тыс. км линий электропередачи и подстанции общей мощностью 30,3 тыс. МВА. В состав компании входят девять филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.

Алексей Буров

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