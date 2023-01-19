Жителя Удмуртии подозревают в избиении кочергой дочери сожительницы

В Удмуртии 35-летнего жителя Вавожского района подозревают в истязании несовершеннолетней девушки (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Так, по данным следствия, мужчина из-за личной неприязни дома систематически избивал 14-летнюю дочь своей сожительницы. При этом он использовал кочергу.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшей и допрашиваются свидетели. В настоящее время подозреваемый, в отношении которого готовятся материалы для заключения под стражу, задержан.