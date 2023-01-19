Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Удмуртии подозревают в избиении кочергой дочери сожительницы

В Удмуртии 35-летнего жителя Вавожского района подозревают в истязании несовершеннолетней девушки (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Так, по данным следствия, мужчина из-за личной неприязни дома систематически избивал 14-летнюю дочь своей сожительницы. При этом он использовал кочергу.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшей и допрашиваются свидетели. В настоящее время подозреваемый, в отношении которого готовятся материалы для заключения под стражу, задержан.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...