Мэрия Екатеринбурга получила разрешение на снос зданий на Шейнкмана

Администрация Екатеринбург получила положительное заключение государственной экспертизы на снос двух объектов в центре города за торговым центром Architector. Речь идет о зданиях на ул. Шейнкмана, 46 и 52а.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации города, территорию на Шейнкмана расчищают под строительство школы. «Данный участок предусматривает строительство нового здания школы. Снос существующих построек, расположенных на земельном участке является подготовительным этапом. Непосредственно возможность выполнения работ будет рассмотрена после получения положительного заключения государственной экспертизы на весь проект»,— прокомментировали в мэрии.

Как указано в Едином государственном реестре заключений, застройщиком выступает мэрия, техническим заказчиком МУП «Управление капитального строительства города Екатеринбурга». В подготовке проектной документации участвовала компания «Атомстройкомплекс». В 2019 году глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев говорил, что на данном месте может появиться здание начальных классов гимназии №5.

Мария Игнатова

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