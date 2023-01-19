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Саратовца осудили за попытку участвовать в боевых действиях против России

Брянский областной суд приговорил 31-летнего саратовца Максима Тимерханова к пяти годам колонии строгого режима за попытку участия в боевых действиях на стороне Украины.

Как сообщили в Брянском облсуде, Тимерханов, «руководствуясь личными убеждениями» и желанием заработать, решил поехать на Украину, вступить там в легион «Свобода России» и принять участие в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации.

«Для реализации задуманного Тимерханов вступил в переписку с вербовщиком из Украины, договорился с ним о встрече, выстроил соответствующий маршрут и прибыл в пгт. Белая Березка Трубчевского района, чтобы пересечь границу, однако подозрительного мужчину с объемным рюкзаком и телефоном в руках заметил местный житель, сообщивший о своих наблюдениях полиции, после чего фигурант дела был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — пояснили в суде.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ («покушение на участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ»).

На прениях Тимерханов признал вину и сказал, что стал жертвой информационной пропаганды спецслужб Украины.

Сергей Петунин

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