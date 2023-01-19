Дети стали главными адресатами новогодних и рождественских благотворительных акций «Биннофарм Групп»

Детскими спектаклями и праздничными концертами открылся традиционный благотворительный рождественский сезон в «Биннофарм Групп». Юные зрители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, посетили спектакль «Принцесса на горошине» в Курганском дворце детского и юношеского творчества, а также праздничное представление в клубе завода «Синтез». Волонтеры компании организовали и приняли участие в новогоднем концерте, который состоялся в Курганском реабилитационном центре для детей-инвалидов.



«Биннофарм Групп» поздравила с Новым Годом подшефные социальные учреждения, среди которых Курганская областная школа дистанционного обучения, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1, Курганский реабилитационный центр для детей-инвалидов, Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Около сорока коробок теплой зимней одежды было собрано сотрудниками производственных площадок и головного офиса «Биннофарм Групп» в рамках благотворительной помощи нуждающимся прихожанам Крестовоздвиженского Храма Звериноголовского района Курганской области и Храма Дмитрия Донского в Ставрополе. Компания также поддержала приход Храма святого благоверного князя Александра Невского в Ставрополе.

В минувшем году компания поддержала благотворительный фонд «Обнаженные сердца», который помогает людям с аутизмом и их семьям, развивая системную профессиональную поддержку и инклюзию в образовании, трудоустройстве и досуге.

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»: «Новогодняя благотворительность стала доброй традицией в нашей компании. Сотрудники головного офиса и производственных площадок активно принимают участие в волонтерских мероприятиях и поддерживают наши инициативы, это показывает высокую вовлеченность людей, их неравнодушие, готовность помогать тем, кто в этом нуждается».

Сотрудники «Биннофарм Групп» активно откликаются на инициативы Благотворительного фонда «Система». В рамках онлайн-акции «Новогоднее чудо» они приняли участие в сборе пожертвований, которые были потрачены на организацию индивидуальных занятий воспитанников социальных учреждений с профессиональными преподавателями. Всего благотворительным фондом «Система» было собрано около 600 тысяч рублей, которые превратились в 800 часов работы детей с педагогами.