Прибывшие в Удмуртию жители Херсона получат выплату в 100 тысяч рублей «на обзаведение имуществом»

В Удмуртии каждый житель, вынужденно покинувший место постоянного проживания в Херсоне и Херсонской области, получит единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. «на обзаведение имуществом». Согласно постановлению, подписанному председателем правительства Удмуртии Ярославом Семеновым, документальное подтверждение используемой выплаты не требуется.

Гражданам или их законным представителям необходимо обратиться в Республиканский центр социальных выплат с заявлением и необходимым пакетом документов. Выплата предоставляется за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий».