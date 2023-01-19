Западно-фронтовой рубеж

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов на свою премию в области кино. Лидером среди них стала первая немецкая экранизация романа Ремарка «На Западном фронте без перемен», поставленная Эдвардом Бергером. Она претендует на 14 наград, включая «Лучший фильм». Второе место разделили трагикомедия «Банши Инишерина» Мартина Макдоны и постмодернистский экзерсис «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта с десятью номинациями для каждого фильма. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экранизацию ремарковского романа, очевидно, ждут в предстоящем сезоне кинопремий новые завоевания

Фото: Netflix Экранизацию ремарковского романа, очевидно, ждут в предстоящем сезоне кинопремий новые завоевания

Фото: Netflix

Успех «На Западном фронте без перемен» делает его вторым в истории BAFTA фильмом на иностранном языке с наибольшим количеством номинаций. Предыдущим рекордсменом был «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли в 2001 году, также выдвигавшийся в 14 категориях. Из них картина победила в четырех, включая «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучшая режиссерская работа», но главный приз уступила «Гладиатору» Ридли Скотта.

Но если британские киноакадемики назовут масштабный эпик Эдварда Бергера, натуралистично демонстрирующий ужасы войны на протяжении двух с половиной часов, лучшим фильмом года, это будет вполне в духе BAFTA — иностранные фильмы неоднократно получали эту премию.

Традиция началась с «Похитителей велосипедов» Витторио де Сики в 1949 году и включает «Балладу о солдате» Григория Чухрая в 1961-м, разделившую награду с «Бильярдистом» Роберта Россена.

Помимо главной награды «На Западном фронте без перемен» выдвинута в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а также «Лучший адаптированный сценарий» (Эдвард Бергер, Лесли Патерсон, Иен Стокелл), «Лучшая работа оператора» (Джеймс Френд), «Лучшая музыка к фильму» (Фолькер Бертельман) и практически во всех «технических» категориях, от костюмов до звука и спецэффектов. Кроме того, Эдвард Бергер номинирован как лучший режиссер, а Альбрехт Шух, сыгравший Станислава «Ката» Катчинского,— как лучший актер второго плана.

На победу в категории «Лучший фильм» также претендуют «Банши Инишерина», «Всё везде и сразу», байопик «Элвис» База Лурмана, который занимает третье место с девятью номинациями, и «Тар» Тодда Филда — бескомпромиссная по отношению к зрителю драма о женщине-дирижере, выдвинутая общим счетом в пяти категориях. Мартин Макдона, постановщики «Всё везде и сразу», которых принято называть просто Дэниелы, и Тодд Филд будут соревноваться с немецким коллегой и в режиссерской номинации, куда также вошли Пак Чхан Ук («Решение уйти») и Джина Принс-Байтвуд («Королева-воин»). Таким образом, в этой категории всего одна женщина, несмотря на то что, меняя свой регламент два года назад, BAFTA отдельно подчеркивала, что надеется на увеличение шансов на номинацию для женщин-режиссеров. Зато категория «Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера» вышла полностью женской: в ней выдвинуты «Солнце мое» Шарлотты Уэллс, «Голубые джинсы» Джорджии Окли, «Электрическая болезнь» Мари Лиден, «Бунт» Майи Кенуорти и «Любовь по вызову» по сценарию дебютантки Кэти Брэнд.

В актерских категориях, уже по традиции BAFTA, сложившейся после изменения порядка голосования, большинство номинантов выдвигаются на премию впервые — 14 из 24, хотя процент «новичков» сократился по сравнению с двумя предыдущими годами.

При этом сюда вошли все фронтраннеры наградного сезона: Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина») и Брендон Фрейзер («Кит») в номинации «Лучший актер», Кейт Бланшетт («Тар») и Мишель Йео («Всё везде и сразу») в категории «Лучшая актриса», Анджела Бассет («Черная Пантера: Ваканда навеки») и Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»), выдвинутые за лучшую женскую и мужскую роли второго плана соответственно. Не обошлось, однако, и без сюрпризов — к ним можно отнести номинации для Эммы Томпсон и Дэрила Маккормака («Лучшая актриса» и «Лучший актер» соответственно), сыгравших в «Любви по вызову», которая осталась почти не замеченной другими премиями. Кроме упомянутых в категории «Лучший актер» выдвинуты Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»), а «Лучшая актриса» — Виола Дэвис («Королева-воин»), Даниэль Дедуайлер («Тилл») и Ана де Армас («Блондинка»).

Среди тех, кого BAFTA предпочла не заметить, можно выделить Стивена Спилберга и его «Фабельманов»: фильму досталась всего одна номинация за оригинальный сценарий, написанный в соавторстве Спилбергом и Тони Кушнером. Также британцы полностью проигнорировали индийскую антиколониальную сагу с песнями и танцами «RRR: Рядом ревет революция», отмеченную на «Золотом глобусе» и вплотную подбирающуюся к оскаровским номинациям,— то ли исторические травмы тому виной, то ли все те же новые правила голосования. Кассовые хиты прошедшего года «Топ Ган: Мэверик» и «Аватар» остались в «техническом» загоне, да и там первый выдвинут всего в четырех категориях, а второй в двух. Вряд ли это сильно повлияет на шансы всех этих фильмов на «Оскаре» (американские киноакадемики сейчас как раз голосуют и объявят свои номинации 24 января), но уже заметно, как с каждым годом две кинопремии все больше отдаляются друг от друга, что делает BAFTA гораздо менее предсказуемой, чем раньше. Возможно, нас удивят и итоговые награды, которые будут вручены в Лондоне 19 февраля.