Минздрав проведет конкурс больничного питания в Нижегородской области

Конкурс больничного питания проведут в Нижегородской области, сообщил заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Победителей определят в феврале.

Участие примут все стационарные лечебные учреждения. Оценивать будут вкус, запах, подачу блюда, соответствие медицинским диетам, разнообразие и системность подхода.

«Многие лечебные организации области подтянулись в качестве питания. Но хочется, чтобы качество росло постоянно. Для этих целей мы и решили организовать конкурс на выявление лучших медицинских учреждений по организации питания. Сделаем его традиционным»,– написал Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

Анастасия Еремина