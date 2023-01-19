Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области откроют 25 школ для пациентов с диабетом

До конца этого года в Челябинской области планируют открыть 25 школ для пациентов с сахарным диабетом. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения региона.

Школы для больных сахарным диабетом функционируют на базе поликлиник, стационаров и консультативно-диагностических центров. Обучение в них рекомендуется проходить с момента выявления заболевания и на всем его протяжении не реже одного раза в три года. На занятиях пациентам рассказывают о болезни и сахароснижающих препаратах, учат контролировать гликемию, правильно питаться и поддерживать физическую активность при таком диагнозе.

Сегодня в Челябинской области открыто 22 школы для больных диабетом, из них 12 — в региональном центре.

«На обучение направляются пациенты на первичный и повторный циклы. Занятия помогают формированию ответственного отношения людей к своему заболеванию. Большая часть времени в процессе обучения посвящена практической отработке навыков, необходимых для самостоятельного управления заболеванием», – отмечает главный внештатный эндокринолог минздрава региона Валерия Тюльганова.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...