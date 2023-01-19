В Челябинской области откроют 25 школ для пациентов с диабетом

До конца этого года в Челябинской области планируют открыть 25 школ для пациентов с сахарным диабетом. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения региона.

Школы для больных сахарным диабетом функционируют на базе поликлиник, стационаров и консультативно-диагностических центров. Обучение в них рекомендуется проходить с момента выявления заболевания и на всем его протяжении не реже одного раза в три года. На занятиях пациентам рассказывают о болезни и сахароснижающих препаратах, учат контролировать гликемию, правильно питаться и поддерживать физическую активность при таком диагнозе.

Сегодня в Челябинской области открыто 22 школы для больных диабетом, из них 12 — в региональном центре.

«На обучение направляются пациенты на первичный и повторный циклы. Занятия помогают формированию ответственного отношения людей к своему заболеванию. Большая часть времени в процессе обучения посвящена практической отработке навыков, необходимых для самостоятельного управления заболеванием», – отмечает главный внештатный эндокринолог минздрава региона Валерия Тюльганова.