Осужденный за нападение на ПГНИУ оспаривает степень инвалидности

Осужденный к пожизненному лишению свободы за нападение на Пермский госуниверситет Тимур Бекмансуров подал два иска в Свердловский суд Перми. Как сообщает портал ProPerm, один из исков подан к филиалу ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю». Ранее, в ходе судебного процесса, подсудимый оспаривал третью группу инвалидности, назначенную ему после ампутации части ноги. Еще один иск подан к отделу полиции №7 УМВД Перми: Бекмансуров требует выписать его из квартиры, в которой он проживал до совершения преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Артемова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Артемова, Коммерсантъ

Всего во время стрельбы, которую Тимур Бекмансуров устроил 20 сентября 2021 года на территории университета, погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения и травмы.

28 декабря Пермский краевой суд признал Бекмансурова виновным в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, покушении на совершение этого преступления, посягательстве на жизнь представителя власти, умышленном повреждении чужого имущества. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Приговор был обжалован, в законную силу пока не вступил.