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В Волгограде дело об организации азартных игр под видом спортивных настольных дошло до суда

В Волгоградской области направлено в суд уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр под видом спортивных настольных игр. Об этом сообщает прокуратура региона.

Обвинение по чч. 1,2,3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 137 УК РФ (подстрекательство к нарушению неприкосновенности частной жизни), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 2 ст. 292 УК РФ УК РФ (служебный подлог) предъявлено троим организаторам и пяти участникам преступного сообщества, в числе которых был бывший сотрудник полиции.

По версии следствия, с августа 2020 по июль 2021 года обвиняемые организовали и проводили азартные игры в арендуемых помещениях Волгоградской, Саратовской и Самарской областей.

Согласно схеме, в регионах открывались офисы общественной организации спортивных настольных игр, а легальное оборудование модифицировалось электронными терминалами и программным обеспечением для проведения азартных игр.

Покровительство участникам преступной группы оказывал сотрудник полиции, который предупреждал о предстоящих проверках. На данный момент он уволен из органов внутренних дел.

Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты уголовного дела не признают.

Уголовное дело рассмотрит Тракторозаводской районный суд. Обвиняемые находятся под стражей.

В отношении шести сообщников уголовные дела ранее направлены в суд для рассмотрения по существу, в отношении пяти – выделены в отдельное производство и находятся на стадии расследования.

Марина Ковалева

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