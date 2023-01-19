Ленобласть готовится отменить выплаты межтарифной разницы организациям в сфере энергоснабжения

Правительство Ленинградской области разрабатывает дорожную карту для отмены текущей схемы выплаты межтарифной разницы ресурсоснабжающим организациям в сфере тепло- и водоснабжения. Ее признали неэффективной.

«При постоянном росте затрат бюджета, получая компенсацию межтарифной разницы, коммунальщики не заинтересованы в повышении энергоэффективности оборудования и технологий, а муниципальные власти не обеспечивают должного контроля за осуществлением ремонтных программ. При этом тарифы для населения в разных районах и поселениях региона различаются более, чем в три раза»,— сообщает пресс-служба областной администрации.

Переход к новой модели начнется в середине 2023 года. Ее детали пока неизвестны. Новая схема, по замыслу чиновников, позволит выровнять тарифы для жителей региона и повысить заинтересованности энергетических предприятий во внедрении сберегающих и энергоэффективных технологий.

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