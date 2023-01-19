Фонд поддержки спорта Челябинской области получит субсидию в 2,19 млрд рублей в 2023 году

Из бюджета Челябинской области направят субсидию в размере 2,19 млрд руб. Фонду поддержки спорта региона в 2023 году. Постановление правительства области о порядке определения объема и распределения субсидии опубликовано на портале правовой информации.

Фонд получит эти средства в виде имущественного взноса. Согласно документу, субсидия предоставляется в целях реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в Челябинской области» для финансового обеспечения уставной деятельности фонда. Планируемые результаты предоставления субсидии: участие южноуральских спортсменов, входящих в составы команд региона, в чемпионатах и первенствах России и официальных международных соревнованиях, а также проведение спортивных мероприятий в Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Фонд поддержки спорта был создан в Челябинской области в сентябре 2020 года. Учредителем выступило министерство спорта и физкультуры региона. В правительства региона сообщали, что фонд будет главным оператором поддержки всех профессиональных команд на Южном Урале и позволит упорядочить процесс финансирования клубов.