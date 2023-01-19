В Кольцово из багажа пассажира изъяли золотой автомат Калашникова

В аэропорту Кольцово сотрудники таможенной службы задержали мужчину, который пытался вывезти в Ташкент (Узбекистан) позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62-мм. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, мужчина хотел пронести подарочный кейс с оружием через «зеленый коридор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Во время опроса пассажир пояснил, что это списанное оружие, которое декорировали мастера из Златоуста. В Ташкенте он хотел подарить автомат своему другу.

Изъятый автомат был произведен в 1974 году. Мастера покрыли позолотой с узором ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин, а приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. Примерная стоимость такого автомата – 500 тыс. руб.

Сейчас оружие передали экспертам для оценки возможности вернуть ему боевое состояние.

Напомним, в ноябре прошлого года в Кольцово задержали пассажира, в багаже которого обнаружили при досмотре цепь из золота 999 пробы весом 4 кг и стоимостью 10 млн руб.

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