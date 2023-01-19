Под Уфой появится придорожный сервис за 150 млн рублей

ООО «Топливная компания “ИРБИС-РБ”» построит в селе Михайловка Уфимского района автомобильную заправочную станцию, станцию сжиженных углеводородных газов, станцию зарядки для электромобилей, мини-маркет и кафе за 150 млн руб., сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Инвесторы в сфере придорожного сервиса могут претендовать на аренду участка без организации торгов и субсидию на возмещение части затрат на строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

ООО «Топливная компания ИРБИС-РБ», по данным «СПАРК-Интфакс», зарегистрирована в селе Авдон Уфимского района в октябре 2020 году. Бенефициаром компании является татарстанский предприниматель Ринат Гаптельхаков, семье которого принадлежит сеть автозаправок Irbis.

Венера Хисамова

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