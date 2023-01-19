В Татарстане с муниципалитета взыщут компенсацию за нападение собаки на ребенка

Сармановский райсуд в Татарстане удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с муниципалитета компенсации морального вреда за нападение бездомной собаки на десятилетнего мальчика. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сам инцидент произошел в июле 2020 года на улице Ленина в Сарманово. В результате нападения ребенок получил нравственные и физические страдания.

Ведомство установило, что муниципалитет не обеспечил надлежащее решение проблемы беспризорных собак. Моральный вред пострадавшего был оценен в 10 тыс. руб.

"Ъ-Казань"